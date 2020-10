TELESIKAS ⟩ Jude Law, Eddie Redmayne ja Johnny Depp seiklevad Harry Potteri võlumaailmas

Tele-esilnastus! Must võlur Gellert Grindelwaldi (Johnny Depp) on vahistatud MACUSA poolt, tänu Newt Scamanderi (Eddie Redmayne) kaasabile. Kuid nüüd on Grindelwald viinud oma ähvarduse täide ja põgenenud vanglast, et asuda koguma endale järgijaid, kes ei aimagi ta tegelikku plaani: viia läbi puhtavereliste võlurite ülestõus ning asuda kõigi lihtsurelike üle valitsema. Selleks, et Grindelwaldi takistada, palub Albus Dumbledore (Jude Law) abi oma endiselt õpilaselt Newt Scamanderilt. Üha enam lõhenevas võlurite maailmas kehtestatakse uusi piire ja pannakse proovile ka lähimate sõprade ning pereliikmete ustavussidemed.