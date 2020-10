GALERII ⟩ Esilinastus uus kodumaine draamasari «Valguses ja varjus»

Seriaali peaosas on paljudest teatrietendustest ja mitmetest kodumaistest kinohittidest tuntud näitleja Mirtel Pohla . Teistes rollides astuvad üles Indrek Sammul, Epp Eespäev, Karin Rask, Saara Nüganen jpt armastatud Eesti näitlejad.

Peaosalist Dianat mängiv Mirtel Pohla sõnas, et teda paelus selle loo puhul kahe ägeda karakteri, kahest erinevast põlvkonnast pärit naise, kohtumine. Lisaks neid ümbritsev väikese külakese keskkond kõikvõimalike seal elavate tegelastega. «Ilmselt tunneb nii mõnigi televaataja sarja tegelastes ühiseid jooni enda lähedaste, tuttavate või koguni iseendaga.»

Elisa sisuhankejuht Toomas Ili ütles, et kuueosalise draamasarja esimesed kaks osa on tänasest vaadatavad Elisa Huubis ja järgmised osad linastuvad kord nädalas reedeti. «Elulistest sündmustest inspireeritud sarja valmimine lükkus teatavasti elulistel põhjustel edasi, kuid ülimalt hea meel oli meie uut sarja lõpuks suurele publikule näidata.»

Lisaks mainis sisuhankejuht, et tänavu näeb PÖFFi raames veel ühte Elisa originaalsarja, mis kannab nime «Tulejoonel»: «Põnevussari on inspireeritud reaalselt aset leidnud sündmustest, mis on tuttavad igale eestimaalasele.»