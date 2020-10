TREILER ⟩ Trump, valmistu säutsuma! Borati uus film saabus USA valimisi pea peale keerama

Film kannab nime «Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan», mida võiks tõlkida «Borati järgnev kinofilm: kopsaka pistise ameerika režiimi toimetamine, et kord võimsale Kasahstani riigile kasu tuua».

Vaata treilerit:

Treileri eel ilmus ka õrritaja, mis klipi tulekut ette kuulutas:

Nagu treilerist näha, siis suundub Borat taas USAsse, et siis tänutäheks kasahhidele antud väärt «kultuuriliste õppetundide» eest riik päästa. Ent sedapuhku on mees juba kuulus ning peab end maskeerima keskmiseks ameerika meheks. Mängu tiritakse ka Borati tütar (?), pandeemia ning poliitika – film on ilmselgelt ajastatud ilmuma just enne presidendivalimisi.

Nagu ei ole võimalik unustada Borati kuulsaid ujumispükse, siis sedapuhku näeme, et nutikas kasahh suudab ka kaitsemaski enam kui üheks otstarbeks kasutada.

Tegu on taas filmiga, millesse on kaasatud justkui päris inimesed, ent kui palju on linaloos tõtt ja kui palju lavastust, jääb juba iga vaataja enda otsustada. Üpris kindel on aga see, et ilma skandaalideta ja Trumpi säutsudeta ei pääse selgi korral.