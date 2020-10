TREILERID ⟩ Festivali Festheart filmid valgustavad soo ja seksuaalsuse tabusid

«Suvi '85»

Prantsusmaa/Belgia 2020

Kui 16-aastane Alexis läheb Normandia rannikul paadiga ümber, tormab teda kangelaslikult päästma paar aastat vanem David. Alexis leiab oma elupäästjas unistuste sõbra, kellega võetakse ette uljaid paadi- ja motosõite, tormatakse hullumeelsetesse seiklusesse ja kogetakse kirglikult koos 1985. aasta suve, justkui see oleks noorte elus viimane. Režissöör François Ozon naaseb tänavu Cannes'is linastuma pidanud filmis oma loometee alguse teemade ja visuaalide juurde, kus tegelaste suvepäikeses särisevatele suhetele lisavad pinget taustal varitsevad ohud.

«5 minutit»

Rumeenia 2019

Kinnisele filmilinastusele ilmuvad protesteerijad, kellele ei sobi näidatava filmi sisu – kahe emaga perekonna lugu. Olukord muutub peagi publikule ohtlikuks ja kohale kutsutakse nii kiirabi kui ka politsei. Kohe selgubki, et rüseluse lahutamise asemel viivitas politsei majja sisenemisega, mistõttu üks vaatajatest on nüüd koomas. Paralleelselt hakkavad kulgema kaks lugu: politseirühma ülem Nicu Holban ei taha tunnistada, et ta oma homofoobsete vaadete tõttu jättis konflikti sekkumata; ajakirjanik Liliana Calomfir üritab ületada nii politsei kui oma tööandja seatud piire, et iga hinna eest paljastada juhtunus süüdlased. Draama aluseks on 2013. aastal Bukarestis toimunu, kus filmi «Lastega on kõik korras» seanss muutus vägivaldseks.

«Täiesti normaalne perekond»

Taani 2020

11-aastane Emma mängib jalgpalli, tahab jääda märkamatuks koolikaaslaste seas ja elada rahulikult oma täiesti normaalses perekonnas, kuhu kuuluvad ema, isa ja mõni aasta vanem õde Caroline. Siis aga paljastab tüdruku isa Thomas, et ta on end alati tundnud naisena ja asub tegema esimesi samme, et temast saaks Agnete. Uues olukorras peavad nii isa kui ka tütar hoidma seda, mis on neile kallis, tunnistades samas, et tegelikult on kõik muutunud.

«Meiega on lõpp»

Rootsi 2020

Hampus ja Adrian lähevad lahku. Nende suhe on juba mõnda aega näidanud väsimuse märke ja Hampuse jaoks pole muud võimalust, kui teha saatuslik otsus. Löödud Adrian ei suuda olukorraga kuidagi leppida. Kuidas nii, et meiega on lõpp? Midagi tõsist ei olnud ju lahti? Intiimses suhtedraamas otsitakse võimalusi, kuidas eluga edasi minna, kui üks tunnistab suhte lõppemist, teise jaoks aga pole armastus päriselt kadunud ning igas kohtumises ja pilgus nähakse võimalust naasta endise ühise elu juurde. Kui silmapiirile saabuvad uued kaaslased, tuleb nii Hampusel kui ka Adrianil katkestada mineviku ahelad ja alustada uut elu.

«Ellie ja Abbie (ja Ellie surnud tädi)»

Austraalia 2020