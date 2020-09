TÄNA TELES ⟩ Henry Cavilli karvamäss: kuidas Superman oma krussis rinnaesise eest võitles

Et Cavilli on õnnistatud küllatki karuse karvkattega, siis otsustas mees seista vastu siledarinnalist superkangelast nõudvate produtsentide armeele ning murda stereotüüp, et musklis mehed ilmtingimata karvutud peaksid olema. Või et mehed üldsegi peaksid karvutud olema, kui nad seda loomuomaselt pole. Võttes abiks mõned koomiksid, kus Supermani ka karvasena on üles joonistatud, suutiski ta oma nägemuse läbi suruda.