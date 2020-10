TÄNA TELES ⟩ Kas veider paarike suudab esimese pulma-aastapäevani vastu pidada?

Tele-esilinastus! Nende esimene aasta algab sealt, kus teised romantilised komöödiad lõpevad. Alates kohtumisest peol on ambitsioonikas tipptegija Nat (Rose Byrne) ja hädine kirjanik Josh (Rafe Spall) olnud väga õnnelikud, hoolimata nende erinevustest. Josh on mõtleja ja Nat tegija, aga säde nende vahel on ilmselge. Nende pulm oli tõeline unelm, kuid mitte keegi nende perekonnast ja sõpradest, rääkimata kirikuõpetajast, kes nad paari pani, ei usu, et see suhe jääb kestma. Joshi endine tüdruksõber Chloe (Anna Faris) ja Nati nägus ameeriklasest klient Guy (Simon Baker) oleks igati heaks alternatiiviks. Lähenemas on noorpaari esimene pulma-aastapäev ja kumbki ei taha esimesena alla anda, kuid kas nad peavad vastu?