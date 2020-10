FILMIÕHTU ⟩ 3 Oscari-naisega märulikomöödias «Oceani 8» juhib vägesid Danny õde Debbie

Tele-esilinastus! Viis aastat, kaheksa kuud, 12 päeva ja enamgi. Just nii kaua on Debbie Ocean (Sandra Bullock) elu suurimat röövi kavandanud. Ta teab, et selleks läheb tal tarvis oma ala parimaid, alustades kuriteokaaslasest Lou Millerist (Cate Blanchett). Üheskoos värbavad nad spetsialistide meeskonna: juveliiri Amita, tänavapetise Constance'i, müügieksperdi Tammy, häkkeri Nine Balli ja moelooja Rose'i. Neil on plaanis röövida 150 miljoni dollari väärtuses teemante, mida kannab aasta tähtsündmusel Metropolitani muuseumi galal maailmakuulus näitlejanna Daphne Kluger (Anne Hathaway). Plaan on üksikasjadeni läbi mõeldud, kuid juveelidele ligi pääsemiseks ja nende kätte saamiseks ei tohi vigu teha, eriti kõigi nähes.