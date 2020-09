KOHTINGUFILM ⟩ «Armastus kolme muutujaga»: rahutu naine ja kolm ilusat meest, kellest ei piisa

«Armastus kolme muutujaga» on lugu kolmekümnendates Daphnest (Shailene Woodley), kes püüab navigeerida armastuse, südamevalu ja muu igapäevase elu poolt pakutava lainetes ühe tormilise aasta jooksul, mis vaatajate ees lahti hakkab rulluma. Naise elus pööratakse kõik pahupidi ja pea peale, kui ta ühel peol kohtub kahe mehega, parimate sõprade Jacki (Jamie Dornan) ja Frankiga (Sebastian Stan). Kõige krooniks on asjalood jätkuvalt küsimärgi all ka eksiga (Matthew Gray Gubler).