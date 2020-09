KLATŠINURK ⟩ Sharon Stone avaldas, kes on Hollywoodi parim suudleja

Põhjuseks sai asjaolu, et näitlejanna oli hurmurist sedavõrd sisse võetud, et oli juba puhtalt mehega kohtumisest nii elevil, et kõik muu kahvatus. «Olin temasse nii meeletult armunud, et ta oleks võinud mulle seal stseenis ka haamriga pähe lüüa ja ma oleksin ikkagi vaimustuses olnud,» meenutas Stone. «Seda e saagi mitte millegagi üldse võrrelda. Kõik ülejäänud suudlused olid tema kõrval keskpärased,» tunnistab näitlejanna, kes sai rolli eest kõige krooniks ka Oscari-nominatsiooni.