VALUS FILM ⟩ Kas lootusetult haigel pereemal on õigust surma nõuda?

Lily (Susan Sarandon) ja Paul (Sam Neill) kutsuvad oma lähedased kokku mere ääres asuvasse suvekoju, et viimast korda koos olla. Lily on otsustanud lõpetada oma pikalt kestnud kurnava võitluse ALS-iga. Abikaasad on plaaninud sellest rahulikku nädalavahetust ühes tavapäraste jõulutraditsioonidega, kuid meeleolu muutub pinevaks, kui pinnale kerkivad Lily lõpuni lahti rääkimata probleemid oma tütarde Jenniferi (Kate Winslet) ja Annaga (Mia Wasikowska). Kõigest toimuvast saavad osa ka Lily väimees (Rainn Wilson), tema eluaegne sõbranna (Lindsay Duncan), noorema tütre partner (Bex Taylor-Klaus) ja Lily lapselaps (Anson Boon).