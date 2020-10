Vanameister Martin Scorsese asub järgmisel aastal AppleTV+ jaoks filmima tõsielulist põnevikku «Lillekuu tapjad» ( Killers of the Flower Moon ), milles mängivad lavastaja suured lemmikud Leonardo DiCaprio ja Robert De Niro. Sedapuhku ei kehasta Hollywoodi staarid aga sugugi mitte loo kangelasi.

Tegemist saab olema 77-aastase Scorsese järgmise suurfilmiga pärast Netflixi kolme ja poole tunni pikkust maffia-eepost «Iirlane». Tutvudes filmi alusmaterjaliga, võib julgelt oletada, et ega seegi film ilmselt kuigivõrd lühem ei saa tulla. Seekord aga ei tohiks kellelgi olla põhjust viriseda, et lavastaja vaatajat vanameeste soigumisega tüütab, sest linalugu toob avalikkuse ette uskumatult nurjatu loo, millest isegi ühtegi korralikku dokumentaali pole vändatud, ent mis võtab kokku kogu selle ülekohtu, mida Ameerika põliselanikud on pidanud anastajate tõttu sajandeid taluma.