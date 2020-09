HUVITAV FILM ⟩ «Kuldsed hääled» toob nõukaaja videokassettide häälkangelased kaadri tagant välja

Peaaegu kõiki lääne filme dubleerisid Nõukogude Liidus vene keelde ühed ja samad hääled. Keegi ei näinud neid, kuid nende hääled sai kuulsaks üle liidu. Antud linalugu neist just räägibki: vene juudipaarist Raya'st ja Victorist. Ajad on segased ja varasemad häälkangelased peavad leidma uue viisi, kuidas muutunud oludes hakkama saada. Häbeliku loomuga Raya võtab vastu ainsa talle tehtud tööpakkumise, kuid ta ei julge mehele selle ameti kõikidest nüanssidest rääkida. Peategelaste kolimine ja tööalased valikud panevad neid üksteisest kaugenema. Kas nende armastus on piisavalt tugev, et kõigele vastu pidada?