Täna kell 22 näitab Kanal 2 hittkomöödiat «Pohmakas» (The Hangover, 2009), mis pani aluse filmide meeletult menukale frantsiisile, mis on maailmas kokku teeninud ligi 1,5 miljardit dollarit kassatulu. See on 11 fakt: siin on aga kümme asja, mida iga peoloom oma lemmikfilmist teadma peaks.