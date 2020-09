NETIKINO ⟩ Paunvere-saaga finaali «Talve» saab nüüd vaadata üle maailma

«Oleme saanud väga palju kirju välismaal elavatelt eestlastelt küsimusega, kuidas neil oleks võimalik filmi näha. Nüüd on see ilus päev käes ja läbi Netikino platvormi on film üle maailma kõigile vaadatav. Südame paneb kiiremini põksuma kõrgendatud huvi «Talve» vastu. Oleme loonud filmi, mis inimestel südames ja hinges, see on hea tunne,» ütles Apollo Film Productionsi tegevjuht Tanel Tatter. «Tänu voogedastusplatvormile on võimalik Eesti filmikunsti tutvustada ka oma välismaalastest tuttavatele, sest «Talve» on saadaval inglise ja venekeelsete subtiitritega. Samuti on olemas eestikeelsed subtiitrid vaegkuuljatele.»