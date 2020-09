TREILER ⟩ «Stalini surma» lavastaja võlus Dickensi kuulsast David Copperfieldi loost välja kireva kompoti

David Copperfieldi isiklik elulugu on nimitegelase üles-alla käiv elulugu, mis on täis imelikke inimesi: õel võõrasisa ja tema sama kuri õde, eksentriline tädi ning tema kummaline üüriline, riukalik «sõber» jnt Kõigi selliste tegelaste tõttu tuleb tal elus ette väga erinevaid seiklusi ja keerdkäike. Film jutustab loo sellest, kuidas ühest poisist kasvab mees ning kas siis, kui elu viskab ette lõputult takistusi, on armastuse leidmine ning oma unistuste täitmine võimalik.

Esialgu tundub veidi imelik, et väga julgeid nalju ja satiiri kirjutav režissöör otsustas teha filmi paksust klassikalisest romaanist, mis võib ehk mõne jaoks tunduda igavana, aga tuleb teada, et Charles Dickens oli omal ajal täielik superstaar. Sel ajal, kui kino ja televisiooni veel ei eksisteerinud, kirjutas ta pikki romaane, avaldades neid osade kaupa ajalehtedes. Tihti lõppesid peatükid küüsi närima panevate kohtadega ning inimesed ootasid pikisilmi järgmist osa, nagu oodatakse tänapäeval lemmikseriaali uut episoodi või hooaega.

Ühegi kirjaniku teoseid ei ole nii palju ekraniseeritud kui tema omi: üle neljasaja filmi ja seriaali. Alla jääb isegi praeguse aja meister Stephen King. Selleks, et teha hea klassika heaks tänapäevaseks filmiks, läheb vaja tõeliselt piire ületavat mõtlemist. Ning muidugi ka oivalisi näitlejaid, mille osas ei ole Ianucci teinud tavapärast valikut – nimelt ei vaadanud ta näitlejate palkamisel nende rahvust ega nahavärvust, vaid valis rollidesse just need näitlejad, kes tema meelest sinna kõige paremini sobisid. Nii mängibki nimiosa «Rentslimiljonärist» tuntud ning filmiga «Lõvi» Oscarile kandideerinud Dev Patel. Teistes osades astuvad üles Tilda Swinton («Doctor Strange», «The Grand Budapest Hotel»), Hugh Laurie («House», «Avenue 5»), Ben Whishaw («Skyfall», «Cloud Atlas»), Gwendoline Christie («Game of Thrones», «Star Wars: The Force Awakens»), Benedict Wong («Avengers: Endgame» ning Peter Capaldi («In the Loop», «Doctor Who»).