PILDID ⟩ Lastefilmi «Tagurpidi torn» võtted said läbi: heitlik ilm oli graafikuga imeliselt sünkroonis!

«Meie võtteperiood möödus pöörases rütmis, kuid õnneks kohanesime kõiksugu muudatustega kiiresti. Heitlik ilm oli imeliselt sünkroonis meie võttegraafikuga, nii et stsenaariumisse kirjutatud suvepäike naeratas meile täpselt siis kui vaja. Lastega töötamine on alati veidi ootamatu ja hektiline, kuid tänu meie põhjalikule prooviperioodile püsis kaos kenasti kontrolli all. Aga mis põhiline – meie noored näitlejad näevad ekraanil äärmiselt lahedad välja!» lisas Kilmi.