KOHE KINOS ⟩ Mehises draamas «Rain» lendab vihasädemeid isa ja poja vahel

Tegu on lavastaja Janno Jürgensi esimese täispika mängufilmiga, mille esilinastus pidi olema märtsis, kuid viiruseleviku tõttu lükkus edasi. «Ootamine on olnud pikk ja ootusärevus on järjest kasvanud. Kui oled mitu aastat filmi arendanud, filminud ja monteerinud, siis on esilinastus väga eriline moment. Kahjuks pidime «Raini» kauem ootama, aga seda enam on hea meel lõpuks sealmaal olla,» sõnas režissöör Janno jürgens.

Režissööri sõnul on linaloo allhoovuseks hirm ja suutmatus end ja oma õrnemaid tundeid väljendada ning sellest tulenevad probleemid. «Ehkki kõik on pidevas muutumises ning iga järgnev põlv on eelmisest erinev, on iga järgnev põlv ka eelnevale kohutavalt sarnane. Mind huvitavad need erinevused ja sarnasused ja see muutumine,» lisab Jürgens.

Laiemalt räägib «Rain» vennaarmastusest, eneseotsingutest, hoolimisest ja vihkamisest, armumistest ja armastuse purunemisest, mis kõik kokku jutustab sellest, mida tähendab inimeseks olemine.