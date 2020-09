TÄNA TELES ⟩ Romantiline muusikafilm «Uus algus» toob kokku Keira Knightley ja Mark Ruffalo

Tele-esilinastus! Gretta (Keira Knightley) ja tema kauaaegne kallim Dave (Adam Levine) on keskkoolist saati koos olnud laulukirjutajad, kes kolivad New Yorki, kui mees saab lepingu suure plaadifirmaga. Aga värske kuulsuse ahvatlused viivad Dave'i peagi õigelt teelt kõrvale ning segaduses ja armastuses pettunud Gretta jääb üksi. Tema maailm muutub paremaks, kui põlualune plaadifirma produtsent Dan (Mark Ruffalo) East Village'is tema esinemise peale satub ja on silmapilkselt tema andest lummatud. Sellest juhuslikust kohtumisest võrsub võluv portree neid mõlemaid muutvast koostööst, mille taustaks on suvi New Yorgis.