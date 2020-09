Hittkomöödia toob kokku kõik esimese «Kuuma piruka» unustamatud osalised. See oli 1999. aasta suvel, mil neli poissi püüdsid iga hinna eest süütusest lahti saada. Vahepealsete aastate jooksul on paljugi juhtunud. Vanad sõbrad kohtuvad nüüd üle pika aja klassikokkutulekul, meenutades neid hormoonidest hullunud teismelisi, kes nad kunagi olid. Ühe nädalavahetuse jooksul saab liigagi selgeks, keda on aeg muutnud ja keda mitte.