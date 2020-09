TREILER ⟩ Taani õpetajad panevad proovile kahtlase teooria, et õnn peitub kärakas

Thomas Vinterbergi («Submarino») lavastatud linaloos võtab grupp mehi ette eksperimendi, et panna proovile teooria, mille kohaselt oleme me kõik kaasasündinud kroonilise alkovaeguse orjad selles hallis maailmas. Väidetavalt võiks püsiv alkoholikogus veres meie meeled tõeliselt avada, vähendades probleeme ning suurendades loomingulisust. Kõlab ohtlikult? Nii ongi, ent väsinud kooliõpetajatest semud alustavad teooriast lummatuna sellegipoolest inimkatset, mille aluseks on joobeseisund terveks päevaks. Kui Churchill võitis II maailmasõja raskes akoholiuimas, kes teab, mida võiksid paar tilka kärakat korda saata?

Algsed tulemused on positiivsed ja õpetajate väike projekt muutub tõeliseks akadeemiliseks uurimuseks, kuid tulemata ei jää tagasilöök ning lõpuks totaalne rööbastelt mahajooks. Üha selgemaks saab, et seni, kuigi alkohol on toitnud teatud suuri saavutusi maailma ajaloos, on mõnedel «julgetel tegudel» siiski tagajärjed.