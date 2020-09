VÄÄRT KRAAM ⟩ Eestis jõuab tele-ekraanile laineid löönud must komöödiasari «Fleabag»

ETV2 teemakuud

September on ETV2-s digikultuuri kuu , mille kavast leiab viis dokumentaalfilmi tehnoloogia edulugudest ja ohtudest. Teemakuu toob sel teisipäeval kell 21.30 vaatajateni dokfilmi «Tehisintellekt: armulood tulevikust» humanoidrobotitest ja nendega kaasnevatest eetilistest küsimustest. Teemakuuga paralleelselt on ETV2s kavas sel nädalal (kolmapäevast reedeni kell 20) ka auhinnatud loodusfilmid Matsalu Loodusfilmide Festivalilt.

Oktoober on ETV2s traditsiooniliselt pühendanud inimõigusi puudutavatele dokumentaalfilmidele. Teemakuu avab ohtralt auhindu pälvinud, sh Oscarile nomineeritud valus dokk «Pühendus Samale», mis on sündinud keset Aleppo sõjakeerist ja pühendatud autori tütrele lootuses, et too mõistab täiskasvanuna vanemate tehtud valikuid.