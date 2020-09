TREILER ⟩ Parem kui «Tenet»? Bondi-filmi värske õrritaja kergitab panuseid

Koroonakriisi puhkedes esimese suure Hollywoodi filmina edasi lükatud linalugu pidi algselt publiku ette jõudma aprillis, ent pikk ootamine lõpeb juba õige pea. Kui äsja kinodesse jõudnud «Teneti» kohta öeldi mitmelt poolt, et tegu on Christopher Nolani oma «bondikaga», siis on selge, et originaal-Bondile ei saa sarmi poolest keegi vastu.