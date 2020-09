PILDID JA VIDEO ⟩ «Apteeker Melchiori» filmivõtete jaoks ehitati Lätti Tallinna vanalinna tänavad

«Apteeker Melchiori» filmide produtsent Armin Karu selgitas, et meeskond otsustas kolida võtted kaheks nädalaks Lätti, kuna seal asub lähim filmilinnak, mis võimaldab rajada vajaliku välimusega võtteplats.

«Tallinna vanalinnas, kus võtteperioodiga alustasime, on keskaegsed hooned vaheldumisi uuema aja arhitektuuriga, mis jätab vähe võimalusi keskaegse miljöö filmimiseks. Cinevilla filmilinnakus olid juba olemas ehedad 7-9 meetrise läbimõõduga linnamüürid, autentsed munakiviteed ja keskaegsete tänavate juurde kuulunud sisehoovid, kus hoiti vanasti näiteks hobuseid ja eesleid. «Apteeker Melchiori» võtete jaoks pidime lisaks ehitama ainult keskaegsed fassaadid linnaku hoonetele. Ka Eestis on olnud juttu analoogsete filmilinnakute rajamisest Tallinnasse, Tartusse või Ida-Virumaale, kuid hetkel meil sellised võimalused puuduvad ja sellest on kahju,» lausus Karu.