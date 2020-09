VAEVALINE ⟩ «Teneti» avang USAs ja Hiinas kassaimet ei teinud

Koroonakriisist räsitud USA turult õnnestus linalool avanädalavahetusega ära tuua 20 ja Hiinas 30 miljonit, vahendab CNN. Nagu ka stuudio Warner Bros esindajad kostavad, siis on keeruline neid arve konteksti panna, kuna olukord on sedavõrd erakordne. Varasemalt on kirjutatud, et Nolani suurteos peab maailmas kokku ajama vähemalt pool miljardit dollarit, et omadega plussi jõuda. Antud juhul aitab ilmselt eesmärgi saavutamisele kaasa pikem linastusperiood, mida filmipõua tingimustes on kinodes kergem korraldada.