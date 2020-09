TÄNA TELES ⟩ Christopher Nolani hittfilm «Algus» ajab heas mõttes juhtme kokku

Neli Oscarit võitnud võimas fantaasia-põnevusfilm tagaotsitavast kurjategijast Cobbist (Leonardo DiCaprio), kellel on eriline anne – ta oskab magavate inimeste alateadvusest varastada nende ideid ja saladusi. Nüüd saab ta viimase, kõige ohtlikuma ülesande. Seekord ei pea Cobb koos oma tippspetsialistide tiimiga mitte ideed röövima, vaid selle hoopis ohvrisse «istutama» ning sellist asja on «edukalt» tehtud vaid korra ning seda Domi kadunud kaasa peal. Kui see peaaegu võimatu missioon peaks õnnestuma, oleks tegemist ajaloo geniaalseima korporatiivspionaaži trikiga, kui aga mitte, on kaotada palju.