VIDEO ⟩ Dokkfilmi «Prazdnik» iludusvõistluse tantsunumber paneb kukalt kratsima

15 tuhande külastajaga Maardu laar on slaavi laadakultuuri šokeeriv reaalsus keset Eestit: iga aasta septembris toimub vaid kümne kilomeetri kaugusel pealinnast Maardus laat, mille peamiseks tõmbenumbriks on Miss Maardu valimine. Kuulsa Ukrainas sündinud vene kirjaniku Nikolai Gogoli jutustuse järgi nime saanud Sorotšinski laat on suurim väljaspool Ukrainat ning suurim slaavi diasporaa üritus Eestis. Vaatamata sellele ei tea valdav enamus eestlasi sellest midagi, kuna laat on kõik 18 toimumisaastat väljaspool eesti meediapilti.

«Aastaid Sorotšinski – Gogoli järgi – nime kandnud üritusest purskab jämeda joana elu vürtsikaid mahlu. Siin on kõike, isegi oma iludusvõistlus. Tegu oleks justkui paralleeluniversumiga, mille kohta me teame, et seal on elu, aga mida see täpsemalt kujutab, võime ainult oletada. «Sipelgapesa» autor Vladimir Loginov vaatleb sellel suurel rahvapeol sündivat justkui distantsilt, aga kaasaelamisega. See on üks väga eriline oskus. Irooniagi, kui ta seda kasutab, pole sapine, vaid ikka ja jälle heatahtlik. Tulemuseks on kaleidoskoopiline jäädvustus, mille väärtus saab ajas ainult kasvada,» kirjutas filmi kohta festivali kataloogi Tiit Tuumalu.