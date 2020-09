FILMIKÄGU ⟩ Kas Eestis võiks kunagi veel mõni «Tenet» sündida?

«Christopher Nolani eepilist spioonipõnevikku ei oleks ilmselt osaliselt Eestis üles võetud, kui meil ei oleks Film Estoniat. Kutsusime stuudiosse selle juhi Nele Pavese, et uurida, mis see täpsemalt on ja millised suurprojektid võiksid järgmisena nende uksele koputada. Uudistes vaatame tagasi DC Fandome'i üritusele, mis pakkus üllatavalt palju põnevat, aga kellele superkangelased ei istu, neile pakume värskeid romantiliste komöödiate ja Nicolas Cage'i sõnumeid. «Tenetil» pakuvad uutena sel nädalal kinodes konkurentsi «Nähtamatu elu» ja «Sõda vanaisaga»,» tutvustavad saadet selle tegijad, Kuku Raadio filmigurud Lauri Kaare ja Kristjan Gold.