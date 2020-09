NETFLIX ⟩ Paha preester Pattinson hirmutab koledas USA kolkas

Robert Pattinson Netflixi trilleris «The Devil All The Time»

Samal ajal kui «Tenet» kinodes masse hullutab, on Netflix Nolani suurteose kiiluvees välja tulemas psühholoogilise trilleriga «The Devil All The Time», mille ühes olulises rollis astub üles samuti Robert Pattinson (kes hetkel koroonaga haigevoodis).