TREILER ⟩ Juliette Binoche koolitab komöödias «Kuidas saada heaks naiseks» tüdrukuid kodukanadeks

Paulette ( Juliette Binoche ) ja ta abikaasa ( Francois Berleand ) on pidanud juba kaua aastaid majapidamise kooli Prantsusmaal. Nende eesmärgiks on olnud koolitada noortest tüdrukutest perfektsed koduperenaised hetkeks, kui nad jõuavad ühiskondliku normi järgi abiellumise eani.

Kui Paulette'i abikaasa ootamatult sureb, avastab naine, et kool on pankroti äärel ning just tema peab võtma ohjad enda kätte. Kui hakatakse valmistuma osalemiseks parimate koduperenaiste telesaates, siis hakkavad nii ta ise kui ka tema elava loomuga õpilased kahtlema oma senistes tõekspidamistes ja selles, mida üks «hea naine» tähendama peaks.