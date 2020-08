«Tegemist on kõigi aegade edukaima avanädalavahetusega Eestis nii vaatajate arvu kui kassatulu alusel,» kinnitas filmi levitava Acme Filmi esindaja Katre Valgma, et tegu on rekordiga. Nii edestas filmi vaatajate hulk avanädalavahetuse arvestuses koguni selliseid hitte nagu «Tõde ja õigus» (teine koht ning 51 239 vaatajat) ning «Klassikokkutuleku» filmid.