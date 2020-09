«Teneti» staar Pattinson oma Tallinna kodust: ma peaaegu ostsin selle ära!

«Kena, et Chris sulle mingi vastutuse annab,» kiitis ta Nolanit. «Annab tunde, et sinuga arvestatakse.»

Muttika tuletas ka meelde, et Pattinsoni tegelane rääkis ka eesti keelt. «Ma siis teadsin mõnda sõna,» naeris Pattinson. «Nüüd on nad vist kõik meelest läinud. Mulle keele kõla meeldib,» arvas ta.

Linnahalli stseenis ekstrana mänginud Muttika avaldas Nolanile ka seda, et stseenist jõudis üllatavalt vähe filmi. «Aga paljud su kaasmaalased on seal hästi nähtaval,» muigas režissöör seepeale.

«Minu esimene teema ajaga on see, kui muutlik ta on,» selgitas režissöör. «Vanemaks saades on hakanud paeluma, kuidas see võib erineva kiirusega liikuda olenevalt vanusest või olukorrast.»