Kui läinud suvel oli suur mure selle pärast, et Christopher Nolani spioonipõnevikus «Tenet» Tallinna Ukraina pähe näidatakse, siis lunastas selle hingeokka filmi rootslasest helilooja, pühendades heliriba esiloo meie pealinnale.

Lugu kannab pealkirja «Rainy Night in Tallinn» («Vihmane öö Tallinnas») ning asetseb see «Teneti» filmialbumi auväärsel esimesel kohal. WaterTower Musicu leibeli alt ilmuva originaalmuusikaplaadi pealt leiab kokku 18 lugu ning ilmub album 3. septembril. Hetkel on plaat juba eeltellimisvalmis Amazonis.