TREILER ⟩ Draamas «Aadam» tuleb Maroko naisel langetada ränk otsus

Abla elab Casablancas koos oma 8-aastase tütre Wardaga ja peab kodus tagasihoidlikku pagariäri. Ühel päeval koputab tema uksele Samia, lapseootel noor naine, kes otsib tööd ja elukohta. Ehkki Abla ei taha algul võõrast oma koju lasta, muudab ta peagi meelt. Jääb segaseks, kuidas Samia rasedaks jäi, kuid tema häbi oli piisavalt suur, et põgeneda kodukülast enne, kui tema pere tõe teada saaks. Suurlinna jõudnud Samia peab plaani laps salaja ilmale tuua ja lapsendamisele anda. Pärast Abla sekkumist hakkab Samia järjest kasvav kõht peegeldama ka mõlema naise arengut.

Kammerlik lugu kahe naise valikutest konservatiivses araabia riigis esilinastus mullu Cannes'i filmifestivali kõrvalprogrammis «Un certain regard» ja pälvis kiitvaid hinnanguid kui kindla käega lavastatud kaunis pärl, mis teab täpselt, kuidas vaatajat köita. Tugevad naiskarakterid, kumbki maadlemas oma probleemidega, saavad hakkama leina ja häbitundega, et laulda ülistust emadusele. Maroko esitas selle filmi oma riiki esindama Oscari-konkurentsis.

Stsenaariumi autoriks olnud režissöör Maryam Touzani on seni lavastanud lühifilme ja löönud kaasa oma režissöörist abikaasa Nabil Ayouchi filmide juures. Filmi kahest peaosalisest tuntuim on Ablat kehastav Belgia päritolu Lubna Azabal, kes murdis rahvusvahelisele areenile Denis Villeneuve'i läbimurdefilmiga «Põletus» (Incendies, 2010). Samia rollis Nisrin Erradi on pälvinud oma osatäitmise eest näitlejaauhindu mitmetel filmifestivalidel. Raskusi trotsivatele peaosalistele sekundeerivad meeleolukaid ja humoorikaid vahepalu pakkuvad alati lustlik tüdrukutirts Douae Belkhaouda ja Alba tagasihoidlik kavalerikandidaat Aziz Hattab.