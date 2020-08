Kui Christopher Nolani filmide austajad peavad end reeglina keskmisest terasemateks kinofännideks, siis ilmselt on neil ka õigus - Nolani vaimusünnitised, iseäranis «Algus» (2010) ja «Tähtedevaheline» (2014) pakuvad ajugümnastikat, mis võib hullemal juhul eksistentsiaalse kriisiga päädida. Eks proovige ette kujutada neljandat mõõdet - Nolan suutis selle lausa kinoekraanile tuua! Pole siis ime, et tema filme oodatakse nagu jumala ilmutust. Omaette küsimus on muidugi see, kas tema filmides nähtu ka lähemal vaatlusel loogiliselt kokku traageldub, kui need stseen stseeni haaval ette võtta («Algus» lausa lokkab vasturääkivustest), aga ega see huvita niikuinii kedagi, kuniks filmis on palju vaadata ja eriti veel IMAXi võimsuses. Sest nagu ütleb vanasõna, siis omleti tegemiseks tuleb paar muna puruks lüüa ning nagu ütleb Nolan juba ette ka «Teneti» kohta: don't try to understand it, feel it («Ära püüa seda mõista, vaid tunda»).