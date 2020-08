«Nii paradoksaalne kui see ka ei tundu, et üldse suuta sellist ajaloolist suur filmi ära teha, oligi vaja teha mitu tükki korraga,» põhjendab filmi üks produtsentidest Kris Taska kolossaalset otsust vändata Indrek Hargla «Apteeker Melchiori» lugudest filmitriloogia.

Juulikuu keskpaigas alanud filmivõtted on praeguseks jõudnud pea veerandi peale. Vihmase 4. augusti pärastlõunal on filmimeeskond teist päeva ametis Narva ordulinnuse kaitsvate müüride vahel, kuhu on kunstnik Matis Mäesalu silma järgi loodud n-ö 360 kraadi ehtsat keskaega.

«Meil on kolm nädalat nüüd filmitud. See on olnud siis Tallinnas ja nüüd oleme tulnud Virumaale,» võtab üks produtsentidest Kris Taska senise võtteperioodi geograafiliselt kokku. Ida-Virumaal on filmilaager püsti löödud lisaks Narvale ka Purtses. «Kuigi filmis ka hansalinn Narva esineb, siis tegelikult ei filmi me siin üldse Narvat, vaid filmime Narva linnuse sisehoove hoopis Toompea pähe,» reedab ta.