Mis saab kinodest Eestis edasi?

Kui kinos ei saa käia, vaadatakse rohkem filme kodustelt ekraanidelt. Kas voogedastusplatvormid võtavad varsti kinodelt leiva?

Kutti hinnangul puudub kinodel hirm, et see niipea juhtuks. Netflix pole Eestis veel nii tugevalt kanda kinnitanud, et inimesed kodus filmide vaatamist täielikult suurele kinolinale eelistaksid. «Õnneks ei saa kodust kinoõhtut võrrelda kinoelamusega. Inimesed ikka tulevad, ostavad värsket sooja popkorni ja naudivad mugavaid kinotoole – see on teistmoodi elamus,» ütles Kutti.

Kriis keeras pea peale filmigraafikud. «Filmide linastuskuupäevasid ikka muudetakse, aga üsna tavapäratu oli, et nii mõnegi filmi esilinastus lükkus koroonakriisi tõttu aasta võrra edasi. Õnneks aitavad sellistel puhkudel filmilevitajad, kes maletavad ja kabetavad selliselt, et kinokavad oleks täidetud,» rääkis Kutti.

Filmid, mida ei tohi maha magada

«Tenet» on kindlasti üks nendest filmidest, mida sel suvel maha ei tohiks magada. Vaatamata sellele, et mõningate filmide linastuskuupäevad on edasi lükatud, lohutab Kutti, et kõige hullem olukord siiski ei ole ja praegu on just hea võimalus sellistele filmidele, mis muidu Hollywoodi kassahittide kõrvale ära ei mahu.

Eestlastelt on linastumas film «Salmonid» koos tuntud kohalike näitlejatega. Võimalusel tehakse selle filmi linastumise puhul ka spetsiaalne üritus, kus filmitegijatelt natuke taustainfot kuulda saab.

«Palju häid filme on ka Venemaalt tulemas nagu näiteks «Üks hingetõmme». Lisaks on peagi tulemas kogupere film «Mulan». Need ja paljud teised on populaarsuselt tegelikult võrdväärsed Hollywoodi filmidega,» rääkis Kutti. Need ei ole küll ehk nii suured nimed kui «Tenet», aga kvaliteet on kindlasti kassahitti vääriline.

«Tenetile» on kinodes tulemas enne esilinastust ka Apollo kinodes väike soojendus. «Linadele tulevad tagasi eepilised filmid nagu «Inception», «Dunkirk» ja «Interstellar». Samuti näidatakse ka kolme «Matrixi» filmi, seega kinodes saab kõvasti ulmet,» rõõmustas Kutti.

Autokino tuli omadega nulli

Autokino oli Kutti sõnul väga pöörane projekt. Sellele ideele tuldi juba mõned päevad pärast kinode uste sulgemist ja sellist alternatiivi küsisid ka inimesed ise sotsiaalmeedias. «Kui tavakinod on avatud, siis pole autokino väga tulus projekt. Isegi sellistes tingimustes on keeruline, kui tavakinod on suletud. Olime algusest peale arvestanud sellega, et see ei ole rahateenimise eesmärgil tehtav töö. Kokkuvõttes võib rahule jääda, kui omadega nulli jääme,» tunnistas Kutti.

Oli ka olukordi, mida natuke peljati. Mis saab näiteks siis, kui paduvihma tuleb ja kojamehed käivad täiskiirusel? «Õnneks ühelgi päeval ei sadanud. Vastupidi, me olime õnnistatud väga heade ilmadega ja mõningate kontsertide lõpuks olid inimestel käed aknast väljas ja nauditi täiega,» rõõmustas Kutti.

«Siiski tuli tegeleda ootamatustega - näiteks mõne autoga, kel oli aku õhtu lõpuks tuhaks saanud. Töötajad kehastusid autoekspertideks ümber ja läksid krokodillidega appi.»

Ettevalmistused potentsiaalseks teiseks laineks

Spekulatsioone koroonaviiruse teise laine üle on palju. Täna on kinod teinud juba praeguse olukorraga kohanemiseks suuri ümberkorraldusi ja mitmeid plaane, et toime tulla. «Oleme oma töötajaid koolitanud, puhastusstandardeid karmimaks muutnud ja palju muudki teinud, et võimalikuks teiseks laineks valmistada. Ka klientide pealt on näha, et järgitakse reegleid väga hoolikalt ja ollakse vastutustundlikud,» ütleb Kutti.

Halvemal juhul võiks ka teha uuesti autokinosid, ent pigem seda praegu ette ei plaanita, sest raskendavaid tegureid on palju. «Väga tore, kui meil oleks oma asukoht, kuhu me saaks tehnika püsivalt püsti panna. Lokatsioonides nagu nt Lauluväljak peaks tavaolukorras kogu tehnika igal õhtul maha võtma ja järgmisel päeval jälle üles panema, mis on tohutu kulu, mis selliselt ära ei tasu. Samuti on igal ajal filmide näitamiseks vajalik LED-ekraan, mille pealt uusi filme kahjuks näidata ei saa,» täpsustab Kutti.