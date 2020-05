VAATA FILMI ⟩ Apollo Kino ja Elu24 lühifilmide konkursi võitis judinaid tekitav õudukas

Vaata konkursi võidufilmi:

Kokku laekus Elu24 ja Apollo Kino lühifilmide konkursile 53 vahvat teost, mis on vaatamiseks üleval kampaania kodulehel. Hääletajaid oli konkursil kokku 3025: võidufilm pälvis 729, teine koht 620 ja kolmas koht 187 häält.

Konkursile oodati kuni 5-minutilisi videoklippe, mille seast selgitab võitja välja rahvahääletus. Enim hääli kogunud lühifilmi autor võitis endale ja veel kolmele pereliikmele pooleks aastaks tasuta pääsmed Apollo Kinno. Au ja kuulsust lisas võitjale tema filmi linastumine Apollo Kino Instagrami enam kui 20 tuhandele jälgijale. Konkurss kestis 8. aprillist 10. maini.

Vastab võidufilmi autor Jan Joonas Pevkur

Kuidas sündis filmi idee ja kust tuli inspiratsioon?

Konkursist sain teada oma sõbralt ning teadsin kohe, et tahan midagi selleks teha. Loo väljamõtlemisel võtsin arvesse seda, et film ei tohiks olla väga pikk ja peaks olema ülesehituselt üsna lihtne. Samas soovisin teha põnevat filmi, et see vaatajatele meeldiks. Küsisin oma õelt, et kas ta oleks nõus filmis näitlema. Ta oli sellega päri. Seepeale mõtlesin kohe lühiõudusfilmile. Tahtsin lisada ka «tiksuva kella» (kommentaari vormis, kus peategelasel on aega kolm minutit oma viga parandada). Nii hakkaski vaikselt kõik paika loksuma.

Kui kaua filmi tegemisele aega kulus ja mis oli selle juures kõige keerulisem ja kõige lõbusam?

Filmimisele kulus umbes kaks tundi, monteerimisele, värvimistöötlusele ja helile üle kümne tunni. Kõige rahuldustpakkuvam oli lõpuks näha, kuidas filmi esimesest versioonist, kus olid lihtsalt õiges järjekorras värvimata klipid, sai valmis päris film. Ehk protsess ja arusaamine, kui suur progress sai mõne tunniga tehtud. Ma nautisin kogu protsessi, kuid kindlasti kõige raskem osa oli sobiva muusika leidmine. Algselt üritasin seda ise luua, kuid kuna mul on vaid algelised teadmised muusikateooriast, siis ei tulnud sellest palju välja. Seejärel otsustasin otsida sobivat muusikat YouTube’st ning õnneks leidsin sealt väga sarnase muusika sellele, mida olin peas ette kujutanud. Inspiratsiooniks oli helilooja Benjamin Wallfisch’i muusika, eriti selle aasta filmist «Nähtamatu mees».

Kes filmi tegemisele veel kaasa aitasid?

Siinkohal pean tänama oma tädimeest, kes andis mulle filmi teostamiseks fantastilise varustuse. Tänan ka oma sõpra, kellelt sain konkursist teada. Temata poleks tõenäoliselt seda filmi sündinud. Ja muidugi ka oma õde Mirt Marleeni, kes sai näitlemisega suurepäraselt hakkama.

Kuivõrd paelub sind filmitegemine – kas tegu oli esimese katsetuse, hobi või ehk isegi võimaliku kutsumusega?

Filmid ja filmitegemine on mind paelunud nii kaua, kui ma mäletan. Esimesed filmid valmisid, kui olin algklassides. Päris esimene film, mille tegin, oli arvutikaameraga filmitud Lego-film, kus panime sõbraga kaamera käima, midagi enne kokku leppimata. Sisu oli Lego-mehest, kes üritab majja sisse tungida. Algklassides sain inglise keele selgeks, vaadates ära kõik Bondi-filmid, ja kaheksanda klassi loovtööks tegin filmiarvustuste veebilehe. Ehk siis filmid on minu jaoks olnud alati tähtsal kohal. Viimase mõne aasta jooksul olen teinud filme oma tädipoegadega ja kogu protsess meeldib mulle väga palju. Ei saa ka välistada, et lähen tulevikus just filmikooli.

