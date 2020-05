REEDE ÕHTUL ⟩ Smilersi autokontserdile müüakse 60 lisapiletit

«Eile korraldatud kinnine testseanss näitas, et mahutame turvaliselt Tallinna Lauluväljakule veel 60 lisakohta, tagades kõikidele väga hea nähtavuse,» kommenteeris Apollo kinode Baltikumi tegejuht Kadri Ärm.

Tema sõnul on tegemist Eestis küllaltki uudse kontseptsiooniga, mis on mujal maailmas populaarsust kogumas, eriti praegu, kui kinod on endiselt veel suletud. Tänane on Apollo Kino teine autokinoga: esimene avati 7. mail Leedus, Panevežyses.

Autokino eesmärk on Apollo Kino kinnitusel teha kino inimestele taas kättesaadavaks ning seda kõikidele nõuetele vastavalt. Koostöös Tallinna Lauluväljakuga sündinud autokino lahendus võimaldabki kinosõpradel nüüd taas nautida filme, tehes seda turvaliselt oma autost.

Selleks on tagatud kontaktivaba piletimüük, mugav sularaha- ja kaardimaksevaba tootemüük ning kohapealne kontroll, et külastajad püsiksid terve seansi aja turvaliselt autos. Autost väljumine on seansi vältel keelatud, välja arvatud WC külastamiseks või terviseprobleemide korral. Ühes autos võib korraga olla kaks inimest või üks leibkond.

Apollo Autokino FOTO: Apollo Kino

«Olen rahul, et Lauluväljaku autoürituste idee saab koostöös Apollo Kinoga reaalsuseks ning et paneme paljude osapoolte ühise jõuga ürituste korraldamise turu taas liikuma. On ülimalt tähtis, et muude piirangute leevendamiseni saaksime publikule pakkuda meelelahutust ohutus ja kontrollitud keskkonnas. Ja muidugi on kõigi jaoks rõõmustav, et inimesed saavad jälle tööd alustada,» ütles Tallinna Lauluväljaku juht Urmo Saareoja.

Apollo Autokinost ei puudu ka klassikaline kinosnäkk popkorn. «Meil on hea meel koos Bolt Foodiga pakkuda kinosõpradele innovaatilist kontaktivaba tootemüüki, milleks tuleb külastajal valida Bolt Foodi rakendusest meelepärane kinosnäkk, tasuda läbi rakenduse ning seejärel tuuakse tellitud kinosnäkk või karastusjook otse autoni,» täiendab Kadri Ärm.

«Oleme eriolukorra ajal pingutanud, et panustada viiruse leviku tõkestamisse, pakkudes meie platvormil võimalikult turvalist võimalust saada läbi rakenduse kõike hädavajalikku. Keerulistel aegadel ei saa unustada ka meelelahutust ning seega on meil väga hea meel olla osa autokino projektist,» kommenteeris Eesti Bolt Foodi tegevjuht Maxim Milashenko.

Apollo Autokino ametlik avamine toimub sel reedel, 15. mail kell 19 Tallinna Lauluväljakul, kus Apollo Autokino laval annab avakontserdi ansambel Smilers. Seejärel, kell 22 leiab aset avaseanss humoorika Eesti filmiga «Asjad, millest me ei räägi». Piletid on müügil Apollo Kino kodulehel www.apollokino.ee. Apollo Autokino autopilet maksab Apollo Klubilisele 15 eurot. Piletid on müügil Apollo Kino kodulehel.

Apollo Autokino seansid hakkavad toimuma iga päev keskmiselt kaks korda päevas. Nädalavahetuste päevased seansid on suunatud lastega peredele. Apollo Autokino laval hakkavad toimuma samade reeglite järgi ka erihindadega kontserdid, teatrietendused ja muud avalikud üritused, mida on võimalik autos nautida.